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سعر Stride Staked Osmo (STOSMO) المباشر لليوم هو USD 0.556527 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.37M . يتم تحديث سعر STOSMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stride Staked Osmo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.13K - تغيير سعر Stride Staked Osmo خلال اليوم هو -4.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.26M

أداء سعر Stride Staked Osmo (STOSMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stride Staked Osmo مقابل USD هو $ -0.025896119259707095 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stride Staked Osmo مقابل USD هو $ -0.1275272716 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stride Staked Osmo مقابل USD هو $ -0.0791600109 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stride Staked Osmo مقابل USD هو $ -0.156634105925534 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.025896119259707095 -4.44% 30 يوم $ -0.1275272716 -22.91% 60 يوم $ -0.0791600109 -14.22% 90 يوم $ -0.156634105925534 -21.96%

تحليل سعر Stride Staked Osmo (STOSMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stride Staked Osmo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.555302$ 0.555302 $ 0.555302 24 ساعة مرتفع $ 0.58817$ 0.58817 $ 0.58817 عالية طوال الوقت $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 تغير السعر (1 ساعة) -0.72% تغير السعر (1يوم) -4.44% تغير السعر (7 أيام) -32.70%

معلومات سوق Stride Staked Osmo (STOSMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: