سعر Stooges (STOG)
سعر Stooges (STOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 277.60K. يتم تحديث سعر STOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stooges الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Stooges خلال اليوم هو -2.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.00B
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خلال اليوم، كان سعر Stooges مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stooges مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stooges مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stooges مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.36%
|30 يوم
|$ 0
|-15.85%
|60 يوم
|$ 0
|-0.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stooges: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.76%
-2.36%
-10.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Stooges ($STOG coin) was born as a criticism of the current crypto world. A totally ridiculous coin that's shaking up the crypto world with a pie in the face. Inspired by the legendary Three Stooges, this coin is here to prove that not everything in life has to be serious. It's fast, it's silly, and it's on Solana, because... why not? If you're tired of those boring coins that promise the moon and stars but only give you charts and more charts, it's time to join us. Stooges.io isn't just a coin, it's a joke you can buy, sell, and most importantly, share!
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