سعر STON (STON)
سعر STON (STON) المباشر لليوم هو USD 4.28. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.21M. يتم تحديث سعر STON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق STON الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 739.50K
- تغيير سعر STON خلال اليوم هو -3.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.69M
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خلال اليوم، كان سعر STON مقابل USD هو $ -0.170629693527676 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STON مقابل USD هو $ +0.5143288840 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STON مقابل USD هو $ +1.3256050240 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STON مقابل USD هو $ +0.334227350909555 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.170629693527676
|-3.83%
|30 يوم
|$ +0.5143288840
|+12.02%
|60 يوم
|$ +1.3256050240
|+30.97%
|90 يوم
|$ +0.334227350909555
|+8.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر STON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.51%
-3.83%
-18.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
STON.fi is a decentralized automated market maker (AMM) built on the TON blockchain providing virtually zero fees, low slippage, an extremely easy interface, and direct integration with TON wallets.
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￡3.3812
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RM19.2172
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₺150.6132
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₽440.0696
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Rp69,032.2484
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₱250.808
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￡E.217.8092
|1 STON إلى BRL
R$26.0224
|1 STON إلى CAD
C$6.1204
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৳509.3628
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₦6,625.3544
|1 STON إلى UAH
₴178.7756
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Bs218.28
|1 STON إلى PKR
Rs1,186.5444
|1 STON إلى KZT
₸2,238.4828
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฿146.7184
|1 STON إلى TWD
NT$139.528
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Fr3.8092
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