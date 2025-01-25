سعر STAMP (STAMP)
سعر STAMP (STAMP) المباشر لليوم هو USD 0.03501275. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STAMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق STAMP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.31K
- تغيير سعر STAMP خلال اليوم هو -6.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر STAMP مقابل USD هو $ -0.00246007672897029 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STAMP مقابل USD هو $ -0.0121544415 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STAMP مقابل USD هو $ +0.0070612418 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STAMP مقابل USD هو $ +0.011338158142809378 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00246007672897029
|-6.56%
|30 يوم
|$ -0.0121544415
|-34.71%
|60 يوم
|$ +0.0070612418
|+20.17%
|90 يوم
|$ +0.011338158142809378
|+47.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر STAMP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-6.56%
-14.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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