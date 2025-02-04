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سعر Staked Level USD (SLVLUSD) المباشر لليوم هو USD 1.03 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.81M . يتم تحديث سعر SLVLUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked Level USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.63 - تغيير سعر Staked Level USD خلال اليوم هو -0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.56M

أداء سعر Staked Level USD (SLVLUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked Level USD مقابل USD هو $ -0.000983001934277 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Level USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Level USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Level USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000983001934277 -0.09% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Staked Level USD (SLVLUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked Level USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 24 ساعة مرتفع $ 1.043$ 1.043 $ 1.043 عالية طوال الوقت $ 1.043$ 1.043 $ 1.043 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -0.09% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Staked Level USD (SLVLUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: