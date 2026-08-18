سعر Staked Cap USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Staked Cap USD (STCUSD) اليوم هو $ 1.075، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STCUSD الحالي إلى USD هو $ 1.075 لكل STCUSD.

يحتل Staked Cap USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 85,019,747، مع عرض متداول قدره 79.09M STCUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STCUSD بين $ 1.074 (أدنى) و$ 1.079 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.28، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.466153.

على المدى القصير، تحرك STCUSD بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و+0.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Staked Cap USD (STCUSD)

القيمة السوقية $ 85.02M$ 85.02M $ 85.02M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 85.02M$ 85.02M $ 85.02M إمداد دورة التداول 79.09M 79.09M 79.09M إجمالي العرض 79,092,706.90627375 79,092,706.90627375 79,092,706.90627375

القيمة السوقية الحالية لـ Staked Cap USD هي $ 85.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ STCUSD يبلغ 79.09M، مع إجمالي عرض 79092706.90627375. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 85.02M.