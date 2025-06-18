سعر Sportstensor (SN41)
سعر Sportstensor (SN41) المباشر لليوم هو USD 3.14. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.93M. يتم تحديث سعر SN41 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sportstensor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Sportstensor خلال اليوم هو -3.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.25M
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خلال اليوم، كان سعر Sportstensor مقابل USD هو $ -0.129547626716861 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sportstensor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sportstensor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sportstensor مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.129547626716861
|-3.96%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sportstensor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-3.96%
-24.22%
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