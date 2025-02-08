سعر SpiderSwap (SPDR)
سعر SpiderSwap (SPDR) المباشر لليوم هو USD 0.01140819. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPDR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SpiderSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.84K
- تغيير سعر SpiderSwap خلال اليوم هو -2.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SpiderSwap مقابل USD هو $ -0.00035031258913436 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SpiderSwap مقابل USD هو $ +0.0014194811 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SpiderSwap مقابل USD هو $ +0.0001164148 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SpiderSwap مقابل USD هو $ +0.004274602784696189 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00035031258913436
|-2.97%
|30 يوم
|$ +0.0014194811
|+12.44%
|60 يوم
|$ +0.0001164148
|+1.02%
|90 يوم
|$ +0.004274602784696189
|+59.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SpiderSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.68%
-2.97%
+60.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
we are building a solana swap aggregator to be run by the community to the community through making the project 100% under Community’s Governance.
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