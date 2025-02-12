سعر Speero (SPEERO)
سعر Speero (SPEERO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPEERO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Speero الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.55
- تغيير سعر Speero خلال اليوم هو -1.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Speero مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Speero مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Speero مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Speero مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.53%
|30 يوم
|$ 0
|-26.78%
|60 يوم
|$ 0
|-51.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Speero: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-1.53%
+0.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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