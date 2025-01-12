سعر SolXenCat (XENCAT)
سعر SolXenCat (XENCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 290.96K. يتم تحديث سعر XENCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolXenCat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.65K
- تغيير سعر SolXenCat خلال اليوم هو +2.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XENCAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XENCAT.
خلال اليوم، كان سعر SolXenCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolXenCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolXenCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolXenCat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.06%
|30 يوم
|$ 0
|-2.45%
|60 يوم
|$ 0
|-11.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolXenCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.07%
+2.06%
-11.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to $XENCAT Cute Kitty Baked by Mr. Jack Levin and XEN Community! The Only 100% Rug Free & Stress Free MEME on Solana! DYOR and Join!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XENCAT إلى AUD
A$--
|1 XENCAT إلى GBP
￡--
|1 XENCAT إلى EUR
€--
|1 XENCAT إلى USD
$--
|1 XENCAT إلى MYR
RM--
|1 XENCAT إلى TRY
₺--
|1 XENCAT إلى JPY
¥--
|1 XENCAT إلى RUB
₽--
|1 XENCAT إلى INR
₹--
|1 XENCAT إلى IDR
Rp--
|1 XENCAT إلى PHP
₱--
|1 XENCAT إلى EGP
￡E.--
|1 XENCAT إلى BRL
R$--
|1 XENCAT إلى CAD
C$--
|1 XENCAT إلى BDT
৳--
|1 XENCAT إلى NGN
₦--
|1 XENCAT إلى UAH
₴--
|1 XENCAT إلى VES
Bs--
|1 XENCAT إلى PKR
Rs--
|1 XENCAT إلى KZT
₸--
|1 XENCAT إلى THB
฿--
|1 XENCAT إلى TWD
NT$--
|1 XENCAT إلى CHF
Fr--
|1 XENCAT إلى HKD
HK$--
|1 XENCAT إلى MAD
.د.م--