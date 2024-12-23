احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SFG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SFG.

سعر SolForge Fusion (SFG) المباشر لليوم هو USD 1.22 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.05M . يتم تحديث سعر SFG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SolForge Fusion الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.09K - تغيير سعر SolForge Fusion خلال اليوم هو -3.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.13M

أداء سعر SolForge Fusion (SFG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SolForge Fusion مقابل USD هو $ -0.043833451883625 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SolForge Fusion مقابل USD هو $ +0.3173234640 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SolForge Fusion مقابل USD هو $ +4.5209337480 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SolForge Fusion مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.043833451883625 -3.46% 30 يوم $ +0.3173234640 +26.01% 60 يوم $ +4.5209337480 +370.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SolForge Fusion (SFG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SolForge Fusion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 24 ساعة مرتفع $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 عالية طوال الوقت $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 تغير السعر (1 ساعة) -0.70% تغير السعر (1يوم) -3.46% تغير السعر (7 أيام) -21.63%

معلومات سوق SolForge Fusion (SFG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: