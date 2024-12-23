سعر SolForge Fusion (SFG)
سعر SolForge Fusion (SFG) المباشر لليوم هو USD 1.22. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.05M. يتم تحديث سعر SFG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolForge Fusion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.09K
- تغيير سعر SolForge Fusion خلال اليوم هو -3.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.13M
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خلال اليوم، كان سعر SolForge Fusion مقابل USD هو $ -0.043833451883625 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolForge Fusion مقابل USD هو $ +0.3173234640 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolForge Fusion مقابل USD هو $ +4.5209337480 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolForge Fusion مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.043833451883625
|-3.46%
|30 يوم
|$ +0.3173234640
|+26.01%
|60 يوم
|$ +4.5209337480
|+370.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolForge Fusion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.70%
-3.46%
-21.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players.
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