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سعر Solace ($SOLACE) المباشر لليوم هو USD 0.00717971 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.59M . يتم تحديث سعر $SOLACE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solace الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Solace خلال اليوم هو -39.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر Solace ($SOLACE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solace مقابل USD هو $ -0.004614743357931877 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solace مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solace مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solace مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.004614743357931877 -39.12% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solace ($SOLACE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solace: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00678136$ 0.00678136 $ 0.00678136 24 ساعة مرتفع $ 0.01180392$ 0.01180392 $ 0.01180392 عالية طوال الوقت $ 0.04070279$ 0.04070279 $ 0.04070279 تغير السعر (1 ساعة) -1.60% تغير السعر (1يوم) -39.12% تغير السعر (7 أيام) -78.07%

معلومات سوق Solace ($SOLACE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: