سعر Solace ($SOLACE)
سعر Solace ($SOLACE) المباشر لليوم هو USD 0.00717971. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.59M. يتم تحديث سعر $SOLACE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solace الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Solace خلال اليوم هو -39.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
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خلال اليوم، كان سعر Solace مقابل USD هو $ -0.004614743357931877 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solace مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.004614743357931877
|-39.12%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solace: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.60%
-39.12%
-78.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shipped by UC Berkeley team who placed first in the Virtuals Hackathon, Solace is an AI-driven emotional companion designed to provide continuous, context-aware mental health support through natural voice interaction and deep-learning–powered emotion analysis. Built to integrate seamlessly into users’ daily lives, Solace bridges the gap between on-demand self-care tools and professional therapy by delivering personalized interventions, tracking emotional wellbeing over time, and providing scalable support for individuals and teams.
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