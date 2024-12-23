سعر SOCOMFY (COMFY)
سعر SOCOMFY (COMFY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 210.08K. يتم تحديث سعر COMFY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SOCOMFY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.66K
- تغيير سعر SOCOMFY خلال اليوم هو +0.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر SOCOMFY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SOCOMFY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SOCOMFY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SOCOMFY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.42%
|30 يوم
|$ 0
|-37.68%
|60 يوم
|$ 0
|-20.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SOCOMFY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.71%
+0.42%
-19.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SOCOMFY, a community-driven meme token on Solana, epitomizes the essence of a COMFY life with charm and simplicity.
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