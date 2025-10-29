معلومات سعر SocialCrab (SCRB) في (USD)

24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.69% تغير السعر (1يوم) +20.46% تغير السعر (7 أيام) +80.04%

سعر SocialCrab (SCRB) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SCRB بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSCRB على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SCRB +2.69% على مدار الساعة الماضية، +20.46% على مدار 24 ساعة، و +80.04% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SocialCrab (SCRB)

القيمة السوقية $ 205.84K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 205.84K إمداد دورة التداول 999.97M إجمالي العرض 999,974,420.9766358

القيمة السوقية الحالية لـ SocialCrab هي $ 205.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SCRB يبلغ 999.97M، مع إجمالي عرض 999974420.9766358. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 205.84K.