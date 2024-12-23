سعر SmartCredit (SMARTCREDIT)
سعر SmartCredit (SMARTCREDIT) المباشر لليوم هو USD 0.364005. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 751.34K. يتم تحديث سعر SMARTCREDIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SmartCredit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 95.63
- تغيير سعر SmartCredit خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.06M
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خلال اليوم، كان سعر SmartCredit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SmartCredit مقابل USD هو $ +0.0433374160 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SmartCredit مقابل USD هو $ +0.1066427268 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SmartCredit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0433374160
|+11.91%
|60 يوم
|$ +0.1066427268
|+29.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SmartCredit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DeFi lending; Low collateral for the borrower; Fixed Income Funds for the Lender
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A$0.582408
|1 SMARTCREDIT إلى GBP
￡0.28756395
|1 SMARTCREDIT إلى EUR
€0.34580475
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$0.364005
|1 SMARTCREDIT إلى MYR
RM1.6380225
|1 SMARTCREDIT إلى TRY
₺12.812976
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¥57.00682305
|1 SMARTCREDIT إلى RUB
₽37.42335405
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₹30.92222475
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Rp5,871.04756515
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₱21.330693
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￡E.18.5278545
|1 SMARTCREDIT إلى BRL
R$2.20951035
|1 SMARTCREDIT إلى CAD
C$0.52052715
|1 SMARTCREDIT إلى BDT
৳43.32023505
|1 SMARTCREDIT إلى NGN
₦563.4724599
|1 SMARTCREDIT إلى UAH
₴15.20448885
|1 SMARTCREDIT إلى VES
Bs18.564255
|1 SMARTCREDIT إلى PKR
Rs100.91310615
|1 SMARTCREDIT إلى KZT
₸190.37825505
|1 SMARTCREDIT إلى THB
฿12.48173145
|1 SMARTCREDIT إلى TWD
NT$11.866563
|1 SMARTCREDIT إلى CHF
Fr0.32396445
|1 SMARTCREDIT إلى HKD
HK$2.82831885
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