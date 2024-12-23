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سعر Smart MFG (MFG) المباشر لليوم هو USD 0.00161603 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 627.40K . يتم تحديث سعر MFG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Smart MFG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 101.98 - تغيير سعر Smart MFG خلال اليوم هو -2.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 385.93M

أداء سعر Smart MFG (MFG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Smart MFG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Smart MFG مقابل USD هو $ -0.0004015146 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Smart MFG مقابل USD هو $ +0.0014358597 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Smart MFG مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.46% 30 يوم $ -0.0004015146 -24.84% 60 يوم $ +0.0014358597 +88.85% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Smart MFG (MFG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Smart MFG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00161844$ 0.00161844 $ 0.00161844 24 ساعة مرتفع $ 0.00167048$ 0.00167048 $ 0.00167048 عالية طوال الوقت $ 0.131262$ 0.131262 $ 0.131262 تغير السعر (1 ساعة) -1.29% تغير السعر (1يوم) -2.46% تغير السعر (7 أيام) -30.66%

معلومات سوق Smart MFG (MFG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: