سعر Smart MFG (MFG)
سعر Smart MFG (MFG) المباشر لليوم هو USD 0.00161603. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 627.40K. يتم تحديث سعر MFG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Smart MFG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 101.98
- تغيير سعر Smart MFG خلال اليوم هو -2.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 385.93M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MFG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MFG.
خلال اليوم، كان سعر Smart MFG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Smart MFG مقابل USD هو $ -0.0004015146 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Smart MFG مقابل USD هو $ +0.0014358597 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Smart MFG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.46%
|30 يوم
|$ -0.0004015146
|-24.84%
|60 يوم
|$ +0.0014358597
|+88.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Smart MFG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.29%
-2.46%
-30.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MFG إلى AUD
A$0.002585648
|1 MFG إلى GBP
￡0.0012766637
|1 MFG إلى EUR
€0.0015352285
|1 MFG إلى USD
$0.00161603
|1 MFG إلى MYR
RM0.007272135
|1 MFG إلى TRY
₺0.056884256
|1 MFG إلى JPY
¥0.2531672598
|1 MFG إلى RUB
₽0.1661602046
|1 MFG إلى INR
₹0.1372817485
|1 MFG إلى IDR
Rp26.0649963509
|1 MFG إلى PHP
₱0.094699358
|1 MFG إلى EGP
￡E.0.082255927
|1 MFG إلى BRL
R$0.0098254624
|1 MFG إلى CAD
C$0.0023109229
|1 MFG إلى BDT
৳0.1923237303
|1 MFG إلى NGN
₦2.5015821194
|1 MFG إلى UAH
₴0.0675015731
|1 MFG إلى VES
Bs0.08241753
|1 MFG إلى PKR
Rs0.4480119969
|1 MFG إلى KZT
₸0.8451998503
|1 MFG إلى THB
฿0.0554136687
|1 MFG إلى TWD
NT$0.052682578
|1 MFG إلى CHF
Fr0.0014382667
|1 MFG إلى HKD
HK$0.0125565531
|1 MFG إلى MAD
.د.م0.0161926206