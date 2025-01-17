سعر Skynet (DRONES)
سعر Skynet (DRONES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 512.03K. يتم تحديث سعر DRONES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Skynet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.88K
- تغيير سعر Skynet خلال اليوم هو +37.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Skynet مقابل USD هو $ +0.00013906 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Skynet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Skynet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Skynet مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00013906
|+37.28%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Skynet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
+37.28%
-31.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This project is a Meme Coin on the Solana Blockchain. The focus is on the Meta Narrative of Drones that have been reported recently in the news. The purpose of the project is to build a community of members who discuss and promote awareness about these unexplained occurrences. We aim to use this collective understanding to strengthen our resolve and courage during the threats of the phenomena and unite as a community through meme's and other fun ways of communication.
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