سعر Skol ($SKOL)
سعر Skol ($SKOL) المباشر لليوم هو USD 0.198283. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $SKOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Skol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.18K
- تغيير سعر Skol خلال اليوم هو -9.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $SKOL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $SKOL.
خلال اليوم، كان سعر Skol مقابل USD هو $ -0.0206228078477396 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Skol مقابل USD هو $ -0.0985771865 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Skol مقابل USD هو $ -0.0734615117 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Skol مقابل USD هو $ +0.02377455580778286 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0206228078477396
|-9.42%
|30 يوم
|$ -0.0985771865
|-49.71%
|60 يوم
|$ -0.0734615117
|-37.04%
|90 يوم
|$ +0.02377455580778286
|+13.62%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Skol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.42%
-9.42%
-28.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SKOL is central to a vast ecosystem that joins Vikings, play-to-earn gaming, cryptocurrency education, and community into one project. The team behind this project is dedicated to bringing unique, innovative, and skillfully designed Viking games to its player-base. Cryptocurrency education and transparency are vital to the team, and to the growth of the community. SKOL is available on the Ethereum and Pulsechain blockchain. Ethereum tax is locked at 3% for buy and sell transactions, and 0% for wallet to wallet transfers. The SKOL team has been building out an enormous and expanding network of liquidity pools for stability and growth, while encouraging and educating holders on how to do the same on both Ethereum and Pulse. Please see the regularly updated white paper, as much more awaits SKOL holders, gamers, and investment enthusiasts in both the immediate and distant future of this project. Join SKOL to embark on a journey where bravery is rewarded and the Viking spirit comes alive. Skol!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $SKOL إلى AUD
A$0.31526997
|1 $SKOL إلى GBP
￡0.1586264
|1 $SKOL إلى EUR
€0.19035168
|1 $SKOL إلى USD
$0.198283
|1 $SKOL إلى MYR
RM0.87839369
|1 $SKOL إلى TRY
₺7.13620517
|1 $SKOL إلى JPY
¥30.04185733
|1 $SKOL إلى RUB
₽19.18189742
|1 $SKOL إلى INR
₹17.36165948
|1 $SKOL إلى IDR
Rp3,250.54046352
|1 $SKOL إلى PHP
₱11.50239683
|1 $SKOL إلى EGP
￡E.9.9736349
|1 $SKOL إلى BRL
R$1.14211008
|1 $SKOL إلى CAD
C$0.28354469
|1 $SKOL إلى BDT
৳24.18656034
|1 $SKOL إلى NGN
₦297.27578775
|1 $SKOL إلى UAH
₴8.22081318
|1 $SKOL إلى VES
Bs11.89698
|1 $SKOL إلى PKR
Rs55.33880247
|1 $SKOL إلى KZT
₸101.89168521
|1 $SKOL إلى THB
฿6.70593106
|1 $SKOL إلى TWD
NT$6.5036824
|1 $SKOL إلى CHF
Fr0.1784547
|1 $SKOL إلى HKD
HK$1.54264174
|1 $SKOL إلى MAD
.د.م1.98481283