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سعر SKI MASK CAT (SKICAT) المباشر لليوم هو USD 0.01134856 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.29M . يتم تحديث سعر SKICAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SKI MASK CAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.23M - تغيير سعر SKI MASK CAT خلال اليوم هو +6.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 990.15M

أداء سعر SKI MASK CAT (SKICAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SKI MASK CAT مقابل USD هو $ +0.00066161 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SKI MASK CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SKI MASK CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SKI MASK CAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00066161 +6.19% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SKI MASK CAT (SKICAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SKI MASK CAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00988556$ 0.00988556 $ 0.00988556 24 ساعة مرتفع $ 0.01279516$ 0.01279516 $ 0.01279516 عالية طوال الوقت $ 0.051635$ 0.051635 $ 0.051635 تغير السعر (1 ساعة) -2.38% تغير السعر (1يوم) +6.19% تغير السعر (7 أيام) -34.10%

معلومات سوق SKI MASK CAT (SKICAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: