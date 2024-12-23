سعر SKI MASK CAT (SKICAT)
سعر SKI MASK CAT (SKICAT) المباشر لليوم هو USD 0.01134856. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.29M. يتم تحديث سعر SKICAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SKI MASK CAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.23M
- تغيير سعر SKI MASK CAT خلال اليوم هو +6.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.15M
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خلال اليوم، كان سعر SKI MASK CAT مقابل USD هو $ +0.00066161 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SKI MASK CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SKI MASK CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SKI MASK CAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00066161
|+6.19%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SKI MASK CAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.38%
+6.19%
-34.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A meme-based inspired by the internet's love for absurdist humor, niche subcultures, and rebellious energy. The core concept revolves around a ski mask-wearing cat, a symbol of mischief, swag, and unpredictability. The project fuels a vibrant community-driven ecosystem where users create, share, and amplify memes and videos featuring the Ski Mask Cat in humorous, chaotic, and high-energy scenarios. Beyond its humor, the project aims to build an inclusive platform for fostering creativity and celebrating internet culture.
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₹0.964060172
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