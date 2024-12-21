سعر Signata (SATA)
سعر Signata (SATA) المباشر لليوم هو USD 0.02069483. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 407.73K. يتم تحديث سعر SATA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Signata الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.68
- تغيير سعر Signata خلال اليوم هو +2.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 19.70M
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خلال اليوم، كان سعر Signata مقابل USD هو $ +0.00051837 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Signata مقابل USD هو $ +0.0025816386 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Signata مقابل USD هو $ +0.0974324123 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Signata مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00051837
|+2.57%
|30 يوم
|$ +0.0025816386
|+12.47%
|60 يوم
|$ +0.0974324123
|+470.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Signata: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
+2.57%
-4.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Signata project aims to deliver a full suite of blockchain-powered identity and access control solutions, including hardware token integration and a marketplace of smart contracts for integration with 3rd party service providers.
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|1 SATA إلى AUD
A$0.0329047797
|1 SATA إلى GBP
￡0.0163489157
|1 SATA إلى EUR
€0.0196600885
|1 SATA إلى USD
$0.02069483
|1 SATA إلى MYR
RM0.093126735
|1 SATA إلى TRY
₺0.7282510677
|1 SATA إلى JPY
¥3.2374992052
|1 SATA إلى RUB
₽2.1303258002
|1 SATA إلى INR
₹1.7578188602
|1 SATA إلى IDR
Rp333.7875339149
|1 SATA إلى PHP
₱1.2174768489
|1 SATA إلى EGP
￡E.1.0529529504
|1 SATA إلى BRL
R$0.1258245664
|1 SATA إلى CAD
C$0.0295936069
|1 SATA إلى BDT
৳2.4722043918
|1 SATA إلى NGN
₦32.0848505354
|1 SATA إلى UAH
₴0.8675272736
|1 SATA إلى VES
Bs1.05543633
|1 SATA إلى PKR
Rs5.7581294992
|1 SATA إلى KZT
₸10.8633371119
|1 SATA إلى THB
฿0.707763186
|1 SATA إلى TWD
NT$0.6752723029
|1 SATA إلى CHF
Fr0.0184183987
|1 SATA إلى HKD
HK$0.1607988291
|1 SATA إلى MAD
.د.م0.2081899898