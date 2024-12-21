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سعر Signata (SATA) المباشر لليوم هو USD 0.02069483 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 407.73K . يتم تحديث سعر SATA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Signata الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.68 - تغيير سعر Signata خلال اليوم هو +2.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 19.70M

أداء سعر Signata (SATA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Signata مقابل USD هو $ +0.00051837 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Signata مقابل USD هو $ +0.0025816386 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Signata مقابل USD هو $ +0.0974324123 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Signata مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00051837 +2.57% 30 يوم $ +0.0025816386 +12.47% 60 يوم $ +0.0974324123 +470.81% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Signata (SATA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Signata: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01853714$ 0.01853714 $ 0.01853714 24 ساعة مرتفع $ 0.02078156$ 0.02078156 $ 0.02078156 عالية طوال الوقت $ 0.730327$ 0.730327 $ 0.730327 تغير السعر (1 ساعة) -0.41% تغير السعر (1يوم) +2.57% تغير السعر (7 أيام) -4.86%

معلومات سوق Signata (SATA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: