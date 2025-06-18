سعر sidelined (SIDELINED)
سعر sidelined (SIDELINED) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 135.99K. يتم تحديث سعر SIDELINED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sidelined الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر sidelined خلال اليوم هو -4.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.37M
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خلال اليوم، كان سعر sidelined مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sidelined مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sidelined مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sidelined مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.46%
|30 يوم
|$ 0
|-38.10%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر sidelined: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.84%
-4.46%
-10.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
sold the bottom anon? Okay, just one final capitulation… it’s going to zero anyway.” You hit the sell button, fully convinced it’s over. The next day, it 10x’s. “Sold the bottom, anon?” echoes in your head as you stare at the green candles. The cycle is familiar: the normal brain buys the dip, the glowing brain holds through it, the expanding brain sells to avoid further losses. But the ascended brain? It sells the exact bottom—right before the moon mission begins. Sidelined isn’t about winning trades; it’s about embracing the art of missing them entirely. It’s for those who mastered the timing... in the worst possible way.
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