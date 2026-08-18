سعر Shiba اليوم

السعر المباشر لمشروع Shiba (SHIBA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHIBA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SHIBA.

يحتل Shiba حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 60,747، مع عرض متداول قدره 1,000.00T SHIBA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHIBA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SHIBA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Shiba (SHIBA)

القيمة السوقية $ 60.75K$ 60.75K $ 60.75K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 60.75K$ 60.75K $ 60.75K إمداد دورة التداول 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T إجمالي العرض 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

القيمة السوقية الحالية لـ Shiba هي $ 60.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHIBA يبلغ 1,000.00T، مع إجمالي عرض 1.0e+15. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.75K.