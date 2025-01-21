سعر Shadow (SHADOW)
سعر Shadow (SHADOW) المباشر لليوم هو USD 8.36. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.48M. يتم تحديث سعر SHADOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shadow الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.27K
- تغيير سعر Shadow خلال اليوم هو +10.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 177.90K
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خلال اليوم، كان سعر Shadow مقابل USD هو $ +0.761089 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shadow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shadow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shadow مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.761089
|+10.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shadow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
+10.02%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHADOW is the token from Shadow Exchange, a concentrated liquidity layer built on Sonic powered by [x(3,3)](https://docs.shadow.so/pages/x-33)—a more fluid and accessible exchange model. SHADOW can freely be converted to xSHADOW to earn 100% of protocol fees, vote incentives, and rebases from Shadow Exchange. Shadow delivers an ultra-responsive trading experience on par with Sonic's speed, while also taking advantage of Sonic's FeeM to improve user experience through dynamic fees and arbitrage (MEV).
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