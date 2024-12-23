سعر Sector (SECT)
سعر Sector (SECT) المباشر لليوم هو USD 0.03226962. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 301.70K. يتم تحديث سعر SECT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sector الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.44
- تغيير سعر Sector خلال اليوم هو -0.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.36M
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خلال اليوم، كان سعر Sector مقابل USD هو $ -0.00023008171597198 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sector مقابل USD هو $ -0.0012894940 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sector مقابل USD هو $ +0.0077588428 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sector مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00023008171597198
|-0.70%
|30 يوم
|$ -0.0012894940
|-3.99%
|60 يوم
|$ +0.0077588428
|+24.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sector: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.15%
-0.70%
-19.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sector Finance is a structured product protocol that provides comprehensive risk analysis and diversified yield paid in USDC or ETH.
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