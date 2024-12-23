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سعر Sector (SECT) المباشر لليوم هو USD 0.03226962 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 301.70K . يتم تحديث سعر SECT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sector الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.44 - تغيير سعر Sector خلال اليوم هو -0.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.36M

أداء سعر Sector (SECT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sector مقابل USD هو $ -0.00023008171597198 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sector مقابل USD هو $ -0.0012894940 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sector مقابل USD هو $ +0.0077588428 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sector مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00023008171597198 -0.70% 30 يوم $ -0.0012894940 -3.99% 60 يوم $ +0.0077588428 +24.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sector (SECT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sector: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03103735$ 0.03103735 $ 0.03103735 24 ساعة مرتفع $ 0.03291917$ 0.03291917 $ 0.03291917 عالية طوال الوقت $ 0.213099$ 0.213099 $ 0.213099 تغير السعر (1 ساعة) +2.15% تغير السعر (1يوم) -0.70% تغير السعر (7 أيام) -19.01%

معلومات سوق Sector (SECT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: