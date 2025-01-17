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سعر San Chan (SAN) المباشر لليوم هو USD 0.00208751 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.91M . يتم تحديث سعر SAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق San Chan الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 317.78K - تغيير سعر San Chan خلال اليوم هو -5.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 911.99M

أداء سعر San Chan (SAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر San Chan مقابل USD هو $ -0.000125618727174257 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر San Chan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر San Chan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر San Chan مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000125618727174257 -5.67% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر San Chan (SAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر San Chan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00187266$ 0.00187266 $ 0.00187266 24 ساعة مرتفع $ 0.00272928$ 0.00272928 $ 0.00272928 عالية طوال الوقت $ 0.00619812$ 0.00619812 $ 0.00619812 تغير السعر (1 ساعة) +11.47% تغير السعر (1يوم) -5.67% تغير السعر (7 أيام) -26.79%

معلومات سوق San Chan (SAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: