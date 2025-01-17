سعر Salvor (ART)
سعر Salvor (ART) المباشر لليوم هو USD 0.03470741. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ART مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Salvor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.31K
- تغيير سعر Salvor خلال اليوم هو +5.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Salvor مقابل USD هو $ +0.00192869 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Salvor مقابل USD هو $ -0.0013478136 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Salvor مقابل USD هو $ -0.0009607254 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Salvor مقابل USD هو $ +0.00336899269447865 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00192869
|+5.88%
|30 يوم
|$ -0.0013478136
|-3.88%
|60 يوم
|$ -0.0009607254
|-2.76%
|90 يوم
|$ +0.00336899269447865
|+10.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Salvor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
+5.88%
+28.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Salvor is the leading NFT marketplace on Avalanche. $ART is Salvor's governance token. Salvor distributes all of its revenue to $ART holders.
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