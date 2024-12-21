سعر Safe Haven (SHA)
سعر Safe Haven (SHA) المباشر لليوم هو USD 0.00047301. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.02M. يتم تحديث سعر SHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Safe Haven الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.03K
- تغيير سعر Safe Haven خلال اليوم هو +2.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.50B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SHA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SHA.
خلال اليوم، كان سعر Safe Haven مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Safe Haven مقابل USD هو $ +0.0003321054 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Safe Haven مقابل USD هو $ +0.0006823433 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Safe Haven مقابل USD هو $ +0.00021732109141425673 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.79%
|30 يوم
|$ +0.0003321054
|+70.21%
|60 يوم
|$ +0.0006823433
|+144.26%
|90 يوم
|$ +0.00021732109141425673
|+84.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Safe Haven: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.33%
+2.79%
+10.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Safe Haven Foundation is a Decentralized B2B2C Platform which supports companies and blockchain projects, aiding their expansion within their verticals. We will open our platform and tech solutions to the community, developers, entrepreneurs, inheritance and trust professionals, and existing financial services companies.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SHA إلى AUD
A$0.0007520859
|1 SHA إلى GBP
￡0.0003736779
|1 SHA إلى EUR
€0.0004493595
|1 SHA إلى USD
$0.00047301
|1 SHA إلى MYR
RM0.002128545
|1 SHA إلى TRY
₺0.0166452219
|1 SHA إلى JPY
¥0.0739976844
|1 SHA إلى RUB
₽0.0486916494
|1 SHA إلى INR
₹0.0401774694
|1 SHA إلى IDR
Rp7.6291924803
|1 SHA إلى PHP
₱0.0278271783
|1 SHA إلى EGP
￡E.0.0240667488
|1 SHA إلى BRL
R$0.0028759008
|1 SHA إلى CAD
C$0.0006764043
|1 SHA إلى BDT
৳0.0565057746
|1 SHA إلى NGN
₦0.7333452438
|1 SHA إلى UAH
₴0.0198285792
|1 SHA إلى VES
Bs0.02412351
|1 SHA إلى PKR
Rs0.1316103024
|1 SHA إلى KZT
₸0.2482971393
|1 SHA إلى THB
฿0.016176942
|1 SHA إلى TWD
NT$0.0154343163
|1 SHA إلى CHF
Fr0.0004209789
|1 SHA إلى HKD
HK$0.0036752877
|1 SHA إلى MAD
.د.م0.0047584806