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سعر Safe Haven (SHA) المباشر لليوم هو USD 0.00047301 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.02M . يتم تحديث سعر SHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Safe Haven الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.03K - تغيير سعر Safe Haven خلال اليوم هو +2.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.50B

أداء سعر Safe Haven (SHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Safe Haven مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Safe Haven مقابل USD هو $ +0.0003321054 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Safe Haven مقابل USD هو $ +0.0006823433 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Safe Haven مقابل USD هو $ +0.00021732109141425673 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.79% 30 يوم $ +0.0003321054 +70.21% 60 يوم $ +0.0006823433 +144.26% 90 يوم $ +0.00021732109141425673 +84.99%

تحليل سعر Safe Haven (SHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Safe Haven: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00040483$ 0.00040483 $ 0.00040483 24 ساعة مرتفع $ 0.00047578$ 0.00047578 $ 0.00047578 عالية طوال الوقت $ 0.01705096$ 0.01705096 $ 0.01705096 تغير السعر (1 ساعة) +5.33% تغير السعر (1يوم) +2.79% تغير السعر (7 أيام) +10.86%

معلومات سوق Safe Haven (SHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: