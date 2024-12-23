سعر RUSSELL (RUSSELL)
سعر RUSSELL (RUSSELL) المباشر لليوم هو USD 0.00283715. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.75M. يتم تحديث سعر RUSSELL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RUSSELL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.58K
- تغيير سعر RUSSELL خلال اليوم هو -18.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 970.98M
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خلال اليوم، كان سعر RUSSELL مقابل USD هو $ -0.000633279337534197 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RUSSELL مقابل USD هو $ -0.0018985671 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RUSSELL مقابل USD هو $ -0.0010045848 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RUSSELL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000633279337534197
|-18.24%
|30 يوم
|$ -0.0018985671
|-66.91%
|60 يوم
|$ -0.0010045848
|-35.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RUSSELL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.99%
-18.24%
-43.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$RUSSELL is inspired by Russell, the beloved dog of Coinbase owner Brian Armstrong. This project aims to create a vibrant community in the DeFi space, leveraging the love and loyalty that pets bring into our lives. Join us on this exciting journey as we build a platform that embodies the spirit of community, innovation, and transparency. Together, let’s make $RUSSELL a true symbol of success! 🐾✨ Woof!
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