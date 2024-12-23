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سعر RUSSELL (RUSSELL) المباشر لليوم هو USD 0.00283715 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.75M . يتم تحديث سعر RUSSELL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RUSSELL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.58K - تغيير سعر RUSSELL خلال اليوم هو -18.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 970.98M

أداء سعر RUSSELL (RUSSELL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RUSSELL مقابل USD هو $ -0.000633279337534197 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RUSSELL مقابل USD هو $ -0.0018985671 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RUSSELL مقابل USD هو $ -0.0010045848 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RUSSELL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000633279337534197 -18.24% 30 يوم $ -0.0018985671 -66.91% 60 يوم $ -0.0010045848 -35.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RUSSELL (RUSSELL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RUSSELL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0028359$ 0.0028359 $ 0.0028359 24 ساعة مرتفع $ 0.00369365$ 0.00369365 $ 0.00369365 عالية طوال الوقت $ 0.02529885$ 0.02529885 $ 0.02529885 تغير السعر (1 ساعة) -0.99% تغير السعر (1يوم) -18.24% تغير السعر (7 أيام) -43.58%

معلومات سوق RUSSELL (RUSSELL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: