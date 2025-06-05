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سعر Robotics Intelligence (RI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.65K . يتم تحديث سعر RI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Robotics Intelligence الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Robotics Intelligence خلال اليوم هو +3.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 949.90M

أداء سعر Robotics Intelligence (RI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Robotics Intelligence مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Robotics Intelligence مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Robotics Intelligence مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Robotics Intelligence مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.38% 30 يوم $ 0 -93.47% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Robotics Intelligence (RI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Robotics Intelligence: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00117042$ 0.00117042 $ 0.00117042 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) +3.38% تغير السعر (7 أيام) -30.68%

معلومات سوق Robotics Intelligence (RI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: