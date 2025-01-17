سعر Rings scUSD (SCUSD)
سعر Rings scUSD (SCUSD) المباشر لليوم هو USD 1.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.92M. يتم تحديث سعر SCUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rings scUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 719.77K
- تغيير سعر Rings scUSD خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.92M
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خلال اليوم، كان سعر Rings scUSD مقابل USD هو $ -0.000410957320078 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rings scUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rings scUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rings scUSD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000410957320078
|-0.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rings scUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-0.04%
+0.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic.
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