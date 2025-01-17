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سعر Rings scUSD (SCUSD) المباشر لليوم هو USD 1.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.92M . يتم تحديث سعر SCUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rings scUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 719.77K - تغيير سعر Rings scUSD خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.92M

أداء سعر Rings scUSD (SCUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rings scUSD مقابل USD هو $ -0.000410957320078 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rings scUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rings scUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rings scUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000410957320078 -0.04% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rings scUSD (SCUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rings scUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.997305$ 0.997305 $ 0.997305 24 ساعة مرتفع $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 عالية طوال الوقت $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) +0.05%

معلومات سوق Rings scUSD (SCUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: