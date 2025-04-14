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سعر Rings scBTC (SCBTC) المباشر لليوم هو USD 83,957 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.28M . يتم تحديث سعر SCBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rings scBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Rings scBTC خلال اليوم هو -1.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 395.85

أداء سعر Rings scBTC (SCBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rings scBTC مقابل USD هو $ -881.48845571668 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rings scBTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rings scBTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rings scBTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -881.48845571668 -1.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rings scBTC (SCBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rings scBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 82,769$ 82,769 $ 82,769 24 ساعة مرتفع $ 85,262$ 85,262 $ 85,262 عالية طوال الوقت $ 87,632$ 87,632 $ 87,632 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) -1.03% تغير السعر (7 أيام) +7.80%

معلومات سوق Rings scBTC (SCBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: