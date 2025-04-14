سعر Rings scBTC (SCBTC)
سعر Rings scBTC (SCBTC) المباشر لليوم هو USD 83,957. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.28M. يتم تحديث سعر SCBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rings scBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Rings scBTC خلال اليوم هو -1.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 395.85
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SCBTC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SCBTC.
خلال اليوم، كان سعر Rings scBTC مقابل USD هو $ -881.48845571668 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rings scBTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rings scBTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rings scBTC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -881.48845571668
|-1.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rings scBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.37%
-1.03%
+7.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It serves as the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Users can bridge ETH and stablecoins from Mainnet to Sonic, mint scETH and scUSD and scBTC, stake them for stkETH and stkUSD and stkBTC to generate yield, or lock them for veETH and veUSD and veBTC to access governance power.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SCBTC إلى VND
₫2,152,741,437
|1 SCBTC إلى AUD
A$132,652.06
|1 SCBTC إلى GBP
￡63,807.32
|1 SCBTC إلى EUR
€73,042.59
|1 SCBTC إلى USD
$83,957
|1 SCBTC إلى MYR
RM371,089.94
|1 SCBTC إلى TRY
₺3,191,205.57
|1 SCBTC إلى JPY
¥11,957,155.94
|1 SCBTC إلى RUB
₽7,115,355.75
|1 SCBTC إلى INR
₹7,218,622.86
|1 SCBTC إلى IDR
Rp1,399,282,773.62
|1 SCBTC إلى KRW
₩120,109,723.77
|1 SCBTC إلى PHP
₱4,791,425.99
|1 SCBTC إلى EGP
￡E.4,303,635.82
|1 SCBTC إلى BRL
R$491,988.02
|1 SCBTC إلى CAD
C$115,860.66
|1 SCBTC إلى BDT
৳10,179,786.25
|1 SCBTC إلى NGN
₦133,476,517.74
|1 SCBTC إلى UAH
₴3,468,263.67
|1 SCBTC إلى VES
Bs5,960,947
|1 SCBTC إلى PKR
Rs23,490,329.03
|1 SCBTC إلى KZT
₸43,298,304.04
|1 SCBTC إلى THB
฿2,810,880.36
|1 SCBTC إلى TWD
NT$2,720,206.8
|1 SCBTC إلى AED
د.إ308,122.19
|1 SCBTC إلى CHF
Fr68,005.17
|1 SCBTC إلى HKD
HK$650,666.75
|1 SCBTC إلى MAD
.د.م779,120.96
|1 SCBTC إلى MXN
$1,700,968.82