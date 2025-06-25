سعر Revomon (REVO)
سعر Revomon (REVO) المباشر لليوم هو USD 0.01532438. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 478.56K. يتم تحديث سعر REVO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Revomon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Revomon خلال اليوم هو +2.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 31.23M
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خلال اليوم، كان سعر Revomon مقابل USD هو $ +0.00041582 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Revomon مقابل USD هو $ -0.0024391294 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Revomon مقابل USD هو $ -0.0023787176 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Revomon مقابل USD هو $ -0.005516369919847888 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00041582
|+2.79%
|30 يوم
|$ -0.0024391294
|-15.91%
|60 يوم
|$ -0.0023787176
|-15.52%
|90 يوم
|$ -0.005516369919847888
|-26.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Revomon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
+2.79%
-4.79%
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