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سعر Revomon (REVO) المباشر لليوم هو USD 0.01532438 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 478.56K . يتم تحديث سعر REVO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Revomon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Revomon خلال اليوم هو +2.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 31.23M

أداء سعر Revomon (REVO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Revomon مقابل USD هو $ +0.00041582 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Revomon مقابل USD هو $ -0.0024391294 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Revomon مقابل USD هو $ -0.0023787176 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Revomon مقابل USD هو $ -0.005516369919847888 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00041582 +2.79% 30 يوم $ -0.0024391294 -15.91% 60 يوم $ -0.0023787176 -15.52% 90 يوم $ -0.005516369919847888 -26.46%

تحليل سعر Revomon (REVO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Revomon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01490052$ 0.01490052 $ 0.01490052 24 ساعة مرتفع $ 0.01540731$ 0.01540731 $ 0.01540731 عالية طوال الوقت $ 0.168708$ 0.168708 $ 0.168708 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) +2.79% تغير السعر (7 أيام) -4.79%

معلومات سوق Revomon (REVO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: