سعر Retail DAO المباشر اليوم هو 0.00101005 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RETAIL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RETAIL بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن RETAIL

معلومات سعر RETAIL

الموقع الرسمي لـ RETAIL

اقتصاد توكن RETAIL

توقعات سعر RETAIL

شعار Retail DAO

سعر Retail DAO (RETAIL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 RETAIL إلى USD:

$0.00100897
$0.00100897
-3.30%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
مخطط أسعار Retail DAO (RETAIL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:26:14 (UTC+8)

معلومات سعر Retail DAO (RETAIL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000991
$ 0.000991
24 ساعة منخفض
$ 0.00104837
$ 0.00104837
24 ساعة مرتفع

$ 0.000991
$ 0.000991

$ 0.00104837
$ 0.00104837

$ 0.00157166
$ 0.00157166

$ 0.0008799
$ 0.0008799

+0.88%

-3.38%

+3.13%

+3.13%

سعر Retail DAO (RETAIL) في الوقت الحقيقي هو $0.00101005. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RETAIL بين أدنى سعر $ 0.000991 وأعلى سعر $ 0.00104837، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRETAIL على الإطلاق هو $ 0.00157166، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0008799.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RETAIL +0.88% على مدار الساعة الماضية، -3.38% على مدار 24 ساعة، و +3.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Retail DAO (RETAIL)

$ 734.80K
$ 734.80K

--
--

$ 1.01M
$ 1.01M

728.40M
728.40M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Retail DAO هي $ 734.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RETAIL يبلغ 728.40M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.01M.

سجل سعر Retail DAO (RETAIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Retail DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Retail DAO مقابل USD هو $ +0.0000216288 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Retail DAO مقابل USD هو $ -0.0002811852 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Retail DAO مقابل USD هو $ -0.0002360427817551282 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-3.38%
30 يوم$ +0.0000216288+2.14%
60 يوم$ -0.0002811852-27.83%
90 يوم$ -0.0002360427817551282-18.94%

ما هو Retail DAO ( RETAIL )

Retail DAO is a collective of everyday crypto investors who pool research, alpha, and investment opportunities. The core idea is simple: instead of competing against each other (and the big funds), we share knowledge and make better trades together. $RETAIL is the token that powers access, voting, and community rewards. Think Discord meets on-chain research hub, all run by the people who actually use it. We’re open, transparent, and genuinely want to help regular investors level up.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Retail DAO (RETAIL)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Retail DAO (USD)

كم ستكون قيمة Retail DAO (RETAIL) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Retail DAO (RETAIL) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Retail DAO.

تحقق الآن من توقعات سعر Retail DAO!

عملة RETAIL إلى العملات المحلية

توكنوميكس Retail DAO (RETAIL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Retail DAO (RETAIL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RETAIL والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Retail DAO (RETAIL)

كم يساوي Retail DAO (RETAIL) اليوم؟
سعر RETAIL المباشر في USD هو USD 0.00101005، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر RETAIL إلى USD الحالي؟
سعر RETAIL إلى USD الحالي هو $ 0.00101005. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Retail DAO ؟
القيمة السوقية لعملة RETAIL هي $ 734.80K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن RETAIL؟
العرض المتداول لتوكن RETAIL هو 728.40M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ RETAIL؟
حقق RETAIL سعرًا قياسيًا قدره 0.00157166 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ RETAIL؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0008799 RETAIL.
ما هو حجم تداول RETAIL؟
حجم تداول RETAIL المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع RETAIL هذا العام؟
قد يرتفع RETAIL هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر RETAIL لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Retail DAO (RETAIL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$113,023.90

$4,004.49

$0.04056

$194.51

$3.2165

$4,004.49

$113,023.90

$194.51

$2.6303

$0.19325

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.11640

$0.00004905

$2.191

$0.0000000258

$0.000000000000000000000031

