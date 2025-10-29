معلومات سعر Retail DAO (RETAIL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.000991 $ 0.000991 $ 0.000991 24 ساعة منخفض $ 0.00104837 $ 0.00104837 $ 0.00104837 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.000991$ 0.000991 $ 0.000991 24 ساعة مرتفع $ 0.00104837$ 0.00104837 $ 0.00104837 عالية طوال الوقت $ 0.00157166$ 0.00157166 $ 0.00157166 أدنى سعر $ 0.0008799$ 0.0008799 $ 0.0008799 تغير السعر (1 ساعة) +0.88% تغير السعر (1يوم) -3.38% تغير السعر (7 أيام) +3.13% تغير السعر (7 أيام) +3.13%

سعر Retail DAO (RETAIL) في الوقت الحقيقي هو $0.00101005. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RETAIL بين أدنى سعر $ 0.000991 وأعلى سعر $ 0.00104837، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRETAIL على الإطلاق هو $ 0.00157166، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0008799.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RETAIL +0.88% على مدار الساعة الماضية، -3.38% على مدار 24 ساعة، و +3.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Retail DAO (RETAIL)

القيمة السوقية $ 734.80K$ 734.80K $ 734.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M إمداد دورة التداول 728.40M 728.40M 728.40M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Retail DAO هي $ 734.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RETAIL يبلغ 728.40M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.01M.