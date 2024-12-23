سعر Reddex (LQDX)
سعر Reddex (LQDX) المباشر لليوم هو USD 0.03913527. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.73M. يتم تحديث سعر LQDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Reddex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.66K
- تغيير سعر Reddex خلال اليوم هو +4.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 120.99M
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خلال اليوم، كان سعر Reddex مقابل USD هو $ +0.00168522 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Reddex مقابل USD هو $ +0.0341947121 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Reddex مقابل USD هو $ +0.0518479906 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Reddex مقابل USD هو $ +0.031078197007788666 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00168522
|+4.50%
|30 يوم
|$ +0.0341947121
|+87.38%
|60 يوم
|$ +0.0518479906
|+132.48%
|90 يوم
|$ +0.031078197007788666
|+385.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Reddex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.76%
+4.50%
-43.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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