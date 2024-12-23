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سعر Reddex (LQDX) المباشر لليوم هو USD 0.03913527 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.73M . يتم تحديث سعر LQDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Reddex الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.66K - تغيير سعر Reddex خلال اليوم هو +4.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 120.99M

أداء سعر Reddex (LQDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Reddex مقابل USD هو $ +0.00168522 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Reddex مقابل USD هو $ +0.0341947121 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Reddex مقابل USD هو $ +0.0518479906 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Reddex مقابل USD هو $ +0.031078197007788666 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00168522 +4.50% 30 يوم $ +0.0341947121 +87.38% 60 يوم $ +0.0518479906 +132.48% 90 يوم $ +0.031078197007788666 +385.73%

تحليل سعر Reddex (LQDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Reddex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03600248$ 0.03600248 $ 0.03600248 24 ساعة مرتفع $ 0.03968058$ 0.03968058 $ 0.03968058 عالية طوال الوقت $ 0.184119$ 0.184119 $ 0.184119 تغير السعر (1 ساعة) -0.76% تغير السعر (1يوم) +4.50% تغير السعر (7 أيام) -43.29%

معلومات سوق Reddex (LQDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: