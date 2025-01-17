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سعر Red Pill (RPILL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RPILL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Red Pill الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.22K - تغيير سعر Red Pill خلال اليوم هو -13.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Red Pill (RPILL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Red Pill مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Red Pill مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Red Pill مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Red Pill مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -13.02% 30 يوم $ 0 -21.15% 60 يوم $ 0 +38.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Red Pill (RPILL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Red Pill: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -13.02% تغير السعر (7 أيام) +1.42%

معلومات سوق Red Pill (RPILL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: