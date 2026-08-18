سعر Red Hare Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Red Hare Coin (RHC) اليوم هو $ 0.00147775، مع تغير بنسبة 0.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RHC الحالي إلى USD هو $ 0.00147775 لكل RHC.

يحتل Red Hare Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,477,739، مع عرض متداول قدره 1.00B RHC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RHC بين $ 0.00147431 (أدنى) و$ 0.00148876 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02280457، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00147431.

على المدى القصير، تحرك RHC بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-3.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 144.54.

معلومات سوق Red Hare Coin (RHC)

القيمة السوقية $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M الحجم (24 ساعة) $ 144.54$ 144.54 $ 144.54 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Red Hare Coin هي $ 1.48M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 144.54. العرض المتداول لـ RHC يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.48M.