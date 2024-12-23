سعر RecTime (RTIME)
سعر RecTime (RTIME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 840.73K. يتم تحديث سعر RTIME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RecTime الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.32K
- تغيير سعر RecTime خلال اليوم هو -0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 40.57T
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خلال اليوم، كان سعر RecTime مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RecTime مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RecTime مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RecTime مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.07%
|30 يوم
|$ 0
|-0.23%
|60 يوم
|$ 0
|-7.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RecTime: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-0.07%
-0.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The world and technology are constantly evolving, and we've seen how the world of We have seen how the world of streaming is being dominated by centralized being dominated by centralized companies that limit the growth of young and abusing commissions with the most successful influencers. with the most successful influencers. At RecTime, we will use our token to build an ecosystem around our platform ecosystem around our platform to empower the streamers who work with us. streamers who work with us. Our goal as a decentralized as a decentralized company is to create a platform that is easy and accessible accessible platform, so that not only crypto-savvy investors can use it. investors with cryptographic knowledge can use it, but also people outside the but also people outside the Blockchain technology world can work with RecTime can work with RecTime in a simple way.
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