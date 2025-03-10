سعر Reactive Network (REACT)
سعر Reactive Network (REACT) المباشر لليوم هو USD 0.087743. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.91M. يتم تحديث سعر REACT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Reactive Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 326.97K
- تغيير سعر Reactive Network خلال اليوم هو -19.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 310.00M
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خلال اليوم، كان سعر Reactive Network مقابل USD هو $ -0.02095486733992109 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Reactive Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Reactive Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Reactive Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.02095486733992109
|-19.27%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Reactive Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.89%
-19.27%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Reactive Network is the first parallelized interoperability execution layer, utilising a new form of smart contract we call reactive smart contracts. Reactive smart contracts are able to react to on-chain events autonomously and execute their own user defined logic to initiate new transactions. This allows a virtually limitless number of use cases to achieve fully decentralized on-chain automation.
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