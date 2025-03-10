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سعر Reactive Network (REACT) المباشر لليوم هو USD 0.087743 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.91M . يتم تحديث سعر REACT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Reactive Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 326.97K - تغيير سعر Reactive Network خلال اليوم هو -19.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 310.00M

أداء سعر Reactive Network (REACT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Reactive Network مقابل USD هو $ -0.02095486733992109 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Reactive Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Reactive Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Reactive Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.02095486733992109 -19.27% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Reactive Network (REACT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Reactive Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.084289$ 0.084289 $ 0.084289 24 ساعة مرتفع $ 0.108697$ 0.108697 $ 0.108697 عالية طوال الوقت $ 0.236611$ 0.236611 $ 0.236611 تغير السعر (1 ساعة) +2.89% تغير السعر (1يوم) -19.27% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Reactive Network (REACT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: