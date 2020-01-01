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أعلى آلة إي في إم المتوازية التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع آلة إي في إم المتوازية. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
SEI
SEI
SEI
$ 0.04007
+0.42%
+0.98%
+0.70%
$ 290.15M
$ 1.28M
2
Monad
Monad
MON
$ 0.02079
-0.43%
+0.10%
-2.38%
$ 247.03M
$ 6.29M
3
Reactive Network
Reactive Network
REACT
$ 0.00507604
-1.02%
+0.01%
-0.92%
$ 6.09M
$ 26.13K
4
Neon EVM
Neon EVM
NEON
$ 0.01248
-0.08%
-7.48%
-11.41%
$ 2.99M
$ 4.27M
5
CANTO
CANTO
CANTO
$ 0.00133449
0.00%
--
+21.12%
$ 811.99K
$ 2.89
6
Reddio
Reddio
RDO
$ 6.46E-6
+0.16%
-16.80%
-34.08%
$ 12.27K
--
7
Pharos
Pharos
PROS
$ 0.3699
0.00%
+0.73%
-5.26%
--
$ 1.82K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة آلة إي في إم المتوازية ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
آلة إي في إم المتوازية تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 7 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $547.09M.
ما هو التوكن آلة إي في إم المتوازية الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين آلة إي في إم المتوازية التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر SEI أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة آلة إي في إم المتوازية الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 7 آلة إي في إم المتوازية التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة آلة إي في إم المتوازية الشائعة SEI, MON, REACT. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة آلة إي في إم المتوازية ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة آلة إي في إم المتوازية حوالي $547.09M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع آلة إي في إم المتوازية ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.