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سعر Re7 WETH (RE7WETH) المباشر لليوم هو USD 3,296.18 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.02M . يتم تحديث سعر RE7WETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Re7 WETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Re7 WETH خلال اليوم هو -0.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.43K

أداء سعر Re7 WETH (RE7WETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Re7 WETH مقابل USD هو $ -11.41199878608 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Re7 WETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Re7 WETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Re7 WETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -11.41199878608 -0.34% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Re7 WETH (RE7WETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Re7 WETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,288.36$ 3,288.36 $ 3,288.36 24 ساعة مرتفع $ 3,373.62$ 3,373.62 $ 3,373.62 عالية طوال الوقت $ 3,962.47$ 3,962.47 $ 3,962.47 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) -0.34% تغير السعر (7 أيام) -10.20%

معلومات سوق Re7 WETH (RE7WETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: