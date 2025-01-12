سعر Re7 WETH (RE7WETH)
سعر Re7 WETH (RE7WETH) المباشر لليوم هو USD 3,296.18. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.02M. يتم تحديث سعر RE7WETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Re7 WETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Re7 WETH خلال اليوم هو -0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.43K
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خلال اليوم، كان سعر Re7 WETH مقابل USD هو $ -11.41199878608 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Re7 WETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Re7 WETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Re7 WETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -11.41199878608
|-0.34%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Re7 WETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
-0.34%
-10.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Re7 WETH Morpho vault curated by Re7 Labs aims to outperform staked ETH yields by lending WETH against a diverse set of Liquid Staking and Liquid Restaking Token collateral markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
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