احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر REUSDE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر REUSDE.

سعر Re Protocol reUSDe (REUSDE) المباشر لليوم هو USD 1.18 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 215.63K . يتم تحديث سعر REUSDE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Re Protocol reUSDe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Re Protocol reUSDe خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 246.21K

أداء سعر Re Protocol reUSDe (REUSDE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Re Protocol reUSDe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Re Protocol reUSDe مقابل USD هو $ +0.0115786320 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Re Protocol reUSDe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Re Protocol reUSDe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0115786320 +0.98% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Re Protocol reUSDe (REUSDE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Re Protocol reUSDe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Re Protocol reUSDe (REUSDE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: