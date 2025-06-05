سعر Re Protocol reUSDe (REUSDE)
سعر Re Protocol reUSDe (REUSDE) المباشر لليوم هو USD 1.18. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 215.63K. يتم تحديث سعر REUSDE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Re Protocol reUSDe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Re Protocol reUSDe خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 246.21K
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خلال اليوم، كان سعر Re Protocol reUSDe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Re Protocol reUSDe مقابل USD هو $ +0.0115786320 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Re Protocol reUSDe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Re Protocol reUSDe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0115786320
|+0.98%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Re Protocol reUSDe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Re Protocol is a groundbreaking innovation that bridges the gap between traditional insurance markets and decentralized finance (DeFi). Built on blockchain technology, Re Protocol introduces an unprecedented level of transparency, efficiency, and accessibility to the global reinsurance market—a multi-trillion-dollar industry historically characterized by opacity and reliance on intermediaries. At its core, Re Protocol facilitates direct, efficient capital allocation to reinsurance contracts. This is achieved through a network of interconnected smart contracts and an architecture designed for auditable, secure operations. Participants in the protocol gain exposure to the returns of the reinsurance sector without the traditional barriers of entry, while simultaneously benefiting from the transparency and automation enabled by blockchain.
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