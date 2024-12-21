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سعر Rainbow Token (RBW) المباشر لليوم هو USD 0.00302078 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 757.99K . يتم تحديث سعر RBW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rainbow Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.11 - تغيير سعر Rainbow Token خلال اليوم هو +6.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 250.88M

أداء سعر Rainbow Token (RBW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rainbow Token مقابل USD هو $ +0.0001756 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rainbow Token مقابل USD هو $ -0.0005238875 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rainbow Token مقابل USD هو $ -0.0000359524 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rainbow Token مقابل USD هو $ -0.0005350631578027894 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0001756 +6.17% 30 يوم $ -0.0005238875 -17.34% 60 يوم $ -0.0000359524 -1.19% 90 يوم $ -0.0005350631578027894 -15.04%

تحليل سعر Rainbow Token (RBW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rainbow Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00276146$ 0.00276146 $ 0.00276146 24 ساعة مرتفع $ 0.00308055$ 0.00308055 $ 0.00308055 عالية طوال الوقت $ 3.12$ 3.12 $ 3.12 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +6.17% تغير السعر (7 أيام) -32.69%

معلومات سوق Rainbow Token (RBW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: