سعر Rainbow Token (RBW)
سعر Rainbow Token (RBW) المباشر لليوم هو USD 0.00302078. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 757.99K. يتم تحديث سعر RBW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rainbow Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.11
- تغيير سعر Rainbow Token خلال اليوم هو +6.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 250.88M
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خلال اليوم، كان سعر Rainbow Token مقابل USD هو $ +0.0001756 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rainbow Token مقابل USD هو $ -0.0005238875 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rainbow Token مقابل USD هو $ -0.0000359524 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rainbow Token مقابل USD هو $ -0.0005350631578027894 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0001756
|+6.17%
|30 يوم
|$ -0.0005238875
|-17.34%
|60 يوم
|$ -0.0000359524
|-1.19%
|90 يوم
|$ -0.0005350631578027894
|-15.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rainbow Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+6.17%
-32.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rainbow Token (RBW) is the token for the Crypto Unicorns game back when the game resided on Polygon. With the token migration from Polygon to XAI on May 2024, this token is to be sunset in favor of a new token, Crypto Unicorns ($CU) on Arbitrum and XAI.
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