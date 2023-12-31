سعر QuantumCoin (Q)
سعر QuantumCoin (Q) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 895.12K. يتم تحديث سعر Q مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QuantumCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر QuantumCoin خلال اليوم هو -2.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 16.66T
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خلال اليوم، كان سعر QuantumCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QuantumCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QuantumCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QuantumCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.82%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر QuantumCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-26.93%
-2.82%
-11.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
QuantumCoin is a quantum resistant Layer 1 blockchain with smart contracts support and proof-of-stake consensus. Smart contracts are EVM compatible. QuantumCoin uses NIST standardized cryptography to secure accounts and inter node communication traffic. More details about the underlying cryptography is available in the Quantum Resistance Whitepaper at https://quantumcoin.org/quantum-resistance.html QuantumCoin mainnet was launched on 12/31/2023. Developers can use smart contracts written in Solidity, because of EVM compatibility. QuantumCoin is a community driven project. The vision of QuantumCoin is detailed in the vision paper at https://quantumcoin.org/vision.html QuantumCoin community is working on the next set of features as part of the aspirational roadmap to solve real world problems, using the secure and decentralized blockchain as a base.
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