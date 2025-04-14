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سعر Quad Terminal (QUAD) المباشر لليوم هو USD 0.00170559 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 426.52K . يتم تحديث سعر QUAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quad Terminal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Quad Terminal خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 250.07M

أداء سعر Quad Terminal (QUAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quad Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quad Terminal مقابل USD هو $ -0.0003037826 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quad Terminal مقابل USD هو $ -0.0007935177 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quad Terminal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0003037826 -17.81% 60 يوم $ -0.0007935177 -46.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Quad Terminal (QUAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quad Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.085643$ 0.085643 $ 0.085643 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +5.58%

معلومات سوق Quad Terminal (QUAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: