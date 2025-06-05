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سعر Qkacoin (QKA) المباشر لليوم هو USD 0.591663 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر QKA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Qkacoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Qkacoin خلال اليوم هو -1.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Qkacoin (QKA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Qkacoin مقابل USD هو $ -0.007154284408377 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Qkacoin مقابل USD هو $ +0.0045968073 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Qkacoin مقابل USD هو $ +0.0811339188 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Qkacoin مقابل USD هو $ +0.0619507250255327 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.007154284408377 -1.19% 30 يوم $ +0.0045968073 +0.78% 60 يوم $ +0.0811339188 +13.71% 90 يوم $ +0.0619507250255327 +11.70%

تحليل سعر Qkacoin (QKA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Qkacoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.574977$ 0.574977 $ 0.574977 24 ساعة مرتفع $ 0.600169$ 0.600169 $ 0.600169 عالية طوال الوقت $ 0.696765$ 0.696765 $ 0.696765 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -1.19% تغير السعر (7 أيام) +4.45%

معلومات سوق Qkacoin (QKA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: