سعر Qkacoin (QKA)
سعر Qkacoin (QKA) المباشر لليوم هو USD 0.591663. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر QKA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Qkacoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Qkacoin خلال اليوم هو -1.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر QKA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر QKA.
خلال اليوم، كان سعر Qkacoin مقابل USD هو $ -0.007154284408377 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Qkacoin مقابل USD هو $ +0.0045968073 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Qkacoin مقابل USD هو $ +0.0811339188 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Qkacoin مقابل USD هو $ +0.0619507250255327 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.007154284408377
|-1.19%
|30 يوم
|$ +0.0045968073
|+0.78%
|60 يوم
|$ +0.0811339188
|+13.71%
|90 يوم
|$ +0.0619507250255327
|+11.70%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Qkacoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-1.19%
+4.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 QKA إلى VND
₫15,569.611845
|1 QKA إلى AUD
A$0.91116102
|1 QKA إلى GBP
￡0.43191399
|1 QKA إلى EUR
€0.51474681
|1 QKA إلى USD
$0.591663
|1 QKA إلى MYR
RM2.50865112
|1 QKA إلى TRY
₺23.26418916
|1 QKA إلى JPY
¥84.61964226
|1 QKA إلى RUB
₽46.91295927
|1 QKA إلى INR
₹50.83568496
|1 QKA إلى IDR
Rp9,699.39189072
|1 QKA إلى KRW
₩803.88660147
|1 QKA إلى PHP
₱32.8964628
|1 QKA إلى EGP
￡E.29.38198458
|1 QKA إلى BRL
R$3.33106269
|1 QKA إلى CAD
C$0.80466168
|1 QKA إلى BDT
৳72.26571882
|1 QKA إلى NGN
₦931.7508924
|1 QKA إلى UAH
₴24.51259809
|1 QKA إلى VES
Bs57.391311
|1 QKA إلى PKR
Rs166.848966
|1 QKA إلى KZT
₸301.8664626
|1 QKA إلى THB
฿19.2882138
|1 QKA إلى TWD
NT$17.70847359
|1 QKA إلى AED
د.إ2.17140321
|1 QKA إلى CHF
Fr0.47924703
|1 QKA إلى HKD
HK$4.63863792
|1 QKA إلى MAD
.د.م5.43738297
|1 QKA إلى MXN
$11.3599296