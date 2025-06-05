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سعر PvP (PVP) المباشر لليوم هو USD 0.00001711 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71K . يتم تحديث سعر PVP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PvP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر PvP خلال اليوم هو -79.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.01M

أداء سعر PvP (PVP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PvP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PvP مقابل USD هو $ -0.0000155052 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PvP مقابل USD هو $ -0.0000156438 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PvP مقابل USD هو $ -0.00019322967623248926 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -79.86% 30 يوم $ -0.0000155052 -90.62% 60 يوم $ -0.0000156438 -91.43% 90 يوم $ -0.00019322967623248926 -91.86%

تحليل سعر PvP (PVP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PvP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001661$ 0.00001661 $ 0.00001661 24 ساعة مرتفع $ 0.00008495$ 0.00008495 $ 0.00008495 عالية طوال الوقت $ 0.01262505$ 0.01262505 $ 0.01262505 تغير السعر (1 ساعة) -16.99% تغير السعر (1يوم) -79.86% تغير السعر (7 أيام) -89.71%

معلومات سوق PvP (PVP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: