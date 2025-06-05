سعر PvP (PVP)
سعر PvP (PVP) المباشر لليوم هو USD 0.00001711. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71K. يتم تحديث سعر PVP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PvP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PvP خلال اليوم هو -79.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.01M
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خلال اليوم، كان سعر PvP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PvP مقابل USD هو $ -0.0000155052 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PvP مقابل USD هو $ -0.0000156438 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PvP مقابل USD هو $ -0.00019322967623248926 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-79.86%
|30 يوم
|$ -0.0000155052
|-90.62%
|60 يوم
|$ -0.0000156438
|-91.43%
|90 يوم
|$ -0.00019322967623248926
|-91.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PvP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-16.99%
-79.86%
-89.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PvP is a gaming infrastructure protocol powered by A.I. and data layer powering a new level of A.I. agents. A gaming hub connecting games, gamers, creators and communities with data cutting across web2 and web3. PvP's mission is to Unite the Global Gaming Community. PvP solves the problem of fragmented gaming communities through our A.I. driven ecosystem of gamers, games, creators and advertisers. We enable income generation for both games and creators, discoverability for web3 games, and a gamer-tailored social feature and UGC suite that uses A.I. to match gamers and content around their interests.
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€0.0000148857
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$0.00001711
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RM0.0000725464
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₺0.0006725941
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₩0.0232471859
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₱0.0009516582
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C$0.0000232696
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Bs0.00165967
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