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سعر puush da button (PUUSH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PUUSH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق puush da button الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.41K - تغيير سعر puush da button خلال اليوم هو +3.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر puush da button (PUUSH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر puush da button مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر puush da button مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر puush da button مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر puush da button مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.05% 30 يوم $ 0 -22.09% 60 يوم $ 0 -10.63% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر puush da button (PUUSH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر puush da button: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.44% تغير السعر (1يوم) +3.05% تغير السعر (7 أيام) +4.47%

معلومات سوق puush da button (PUUSH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: