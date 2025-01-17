سعر puush da button (PUUSH)
سعر puush da button (PUUSH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PUUSH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق puush da button الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.41K
- تغيير سعر puush da button خلال اليوم هو +3.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PUUSH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PUUSH.
خلال اليوم، كان سعر puush da button مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر puush da button مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر puush da button مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر puush da button مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.05%
|30 يوم
|$ 0
|-22.09%
|60 يوم
|$ 0
|-10.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر puush da button: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
+3.05%
+4.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
just puush da button
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PUUSH إلى AUD
A$--
|1 PUUSH إلى GBP
￡--
|1 PUUSH إلى EUR
€--
|1 PUUSH إلى USD
$--
|1 PUUSH إلى MYR
RM--
|1 PUUSH إلى TRY
₺--
|1 PUUSH إلى JPY
¥--
|1 PUUSH إلى RUB
₽--
|1 PUUSH إلى INR
₹--
|1 PUUSH إلى IDR
Rp--
|1 PUUSH إلى PHP
₱--
|1 PUUSH إلى EGP
￡E.--
|1 PUUSH إلى BRL
R$--
|1 PUUSH إلى CAD
C$--
|1 PUUSH إلى BDT
৳--
|1 PUUSH إلى NGN
₦--
|1 PUUSH إلى UAH
₴--
|1 PUUSH إلى VES
Bs--
|1 PUUSH إلى PKR
Rs--
|1 PUUSH إلى KZT
₸--
|1 PUUSH إلى THB
฿--
|1 PUUSH إلى TWD
NT$--
|1 PUUSH إلى CHF
Fr--
|1 PUUSH إلى HKD
HK$--
|1 PUUSH إلى MAD
.د.م--