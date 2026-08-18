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سعر Punk Auction المباشر اليوم هو 0.209612 USD. القيمة السوقية لـ PAST هي 203,658 USD. تابع تحديثات أسعار PAST إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Punk Auction المباشر اليوم هو 0.209612 USD. القيمة السوقية لـ PAST هي 203,658 USD. تابع تحديثات أسعار PAST إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن PAST

معلومات سعر PAST

ما هو PAST

الموقع الرسمي لـ PAST

اقتصاد توكن PAST

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شعار Punk Auction

سعر Punk Auction (PAST)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PAST إلى USD:

$0.209494
$0.209494$0.209494
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Punk Auction (PAST) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:53:54 (UTC+8)

سعر Punk Auction اليوم

السعر المباشر لمشروع Punk Auction (PAST) اليوم هو $ 0.209612، مع تغير بنسبة 0.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PAST الحالي إلى USD هو $ 0.209612 لكل PAST.

يحتل Punk Auction حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 203,658، مع عرض متداول قدره 971.58K PAST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PAST بين $ 0.203431 (أدنى) و$ 0.210382 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.41، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02648309.

على المدى القصير، تحرك PAST بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و+4.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.31.

معلومات سوق Punk Auction (PAST)

$ 203.66K
$ 203.66K$ 203.66K

$ 4.31
$ 4.31$ 4.31

$ 469.40K
$ 469.40K$ 469.40K

971.58K
971.58K 971.58K

971,575.0093378006
971,575.0093378006 971,575.0093378006

القيمة السوقية الحالية لـ Punk Auction هي $ 203.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.31. العرض المتداول لـ PAST يبلغ 971.58K، مع إجمالي عرض 971575.0093378006. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 469.40K.

سجل سعر Punk Auction بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.203431
$ 0.203431$ 0.203431
24 ساعة منخفض
$ 0.210382
$ 0.210382$ 0.210382
24 ساعة مرتفع

$ 0.203431
$ 0.203431$ 0.203431

$ 0.210382
$ 0.210382$ 0.210382

$ 3.41
$ 3.41$ 3.41

$ 0.02648309
$ 0.02648309$ 0.02648309

+0.03%

+0.85%

+4.45%

+4.45%

سجل سعر Punk Auction (PAST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Punk Auction مقابل USD هو $ +0.00177724 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Punk Auction مقابل USD هو $ +0.2024877283 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Punk Auction مقابل USD هو $ +0.0442525937 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Punk Auction مقابل USD هو $ -0.000080617356125 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00177724+0.85%
30 يوم$ +0.2024877283+96.60%
60 يوم$ +0.0442525937+21.11%
90 يوم$ -0.000080617356125-0.00%

توقعات أسعار Punk Auction

Punk Auction (PAST) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PAST في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPunk Auction (PAST) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Punk Auction نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Punk Auction الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PAST للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Punk Auction.

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المصدر Punk Auction (PAST)

الموقع الرسمي

الفئة :

Ethereum EcosystemNFT Strategy FlywheelNFTFi

نبذة عن Punk Auction

ما هو تداول Punk Auction الآن؟

السعر الحالي: $0.209612، مع حركة سعرية بلغت 0.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هل يجذب PAST اهتمام المؤسسات؟

يمكن استنتاج مشاركة المؤسسات من ارتفاع حجم التداول ($--)، والاستقرار في السيولة، والأداء السعري المستدام على المدى الطويل مقارنةً بزملائه من فئة NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFT Strategy Flywheel.

ما مدى سيولة سوق Punk Auction؟

إن درجة السيولة البالغة --/100 توحي بعمق سوقي قوي، مما يتيح تنفيذ الأوامر الكبيرة بكفاءة عبر البورصات.

ماذا تشير المعروض المتداول عن PAST؟

مع وجود 971575.0093378006 من الرموز، تؤثر ديناميكيات المعروض على التقييم على المدى الطويل، خاصةً خلال دورات تراكم أو توزيع المؤسسات.

كيف يقارن Punk Auction بذروته التاريخية؟

إن ذروته ATH البالغة $3.41 وذروته ATL البالغة $0.02648309 توفران نقاط مرجعية لتقييم المخاطر من قبل المؤسسات.

ما مدى نشاط تداول Punk Auction اليوم؟

) سجل حجم تداول يومي بلغ $--، وهي مقياس مهم للمؤسسات عند تقييم استراتيجيات الدخول.

كيف يؤثر -- على اهتمام المؤسسات؟

) يمكن أن تؤثر استقرار -- وقابلية توسعها ونظامها البيئي للمطورين بشكل كبير على كيفية تقييم المستثمرين الكبار لجدوى Punk Auction على المدى الطويل.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Punk Auction

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:53:54 (UTC+8)

تحديثات Punk Auction (PAST) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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