سعر Punk Auction اليوم

السعر المباشر لمشروع Punk Auction (PAST) اليوم هو $ 0.209612، مع تغير بنسبة 0.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PAST الحالي إلى USD هو $ 0.209612 لكل PAST.

يحتل Punk Auction حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 203,658، مع عرض متداول قدره 971.58K PAST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PAST بين $ 0.203431 (أدنى) و$ 0.210382 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.41، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02648309.

على المدى القصير، تحرك PAST بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و+4.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.31.

معلومات سوق Punk Auction (PAST)

القيمة السوقية $ 203.66K$ 203.66K $ 203.66K الحجم (24 ساعة) $ 4.31$ 4.31 $ 4.31 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 469.40K$ 469.40K $ 469.40K إمداد دورة التداول 971.58K 971.58K 971.58K إجمالي العرض 971,575.0093378006 971,575.0093378006 971,575.0093378006

القيمة السوقية الحالية لـ Punk Auction هي $ 203.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.31. العرض المتداول لـ PAST يبلغ 971.58K، مع إجمالي عرض 971575.0093378006. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 469.40K.