سعر ProtoKOLs (KOL)
سعر ProtoKOLs (KOL) المباشر لليوم هو USD 0.165201. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.66M. يتم تحديث سعر KOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ProtoKOLs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ProtoKOLs خلال اليوم هو +3.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر ProtoKOLs مقابل USD هو $ +0.00556604 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ProtoKOLs مقابل USD هو $ +0.0353360808 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ProtoKOLs مقابل USD هو $ -0.1165783313 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ProtoKOLs مقابل USD هو $ -1.2135210684246577 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00556604
|+3.49%
|30 يوم
|$ +0.0353360808
|+21.39%
|60 يوم
|$ -0.1165783313
|-70.56%
|90 يوم
|$ -1.2135210684246577
|-88.01%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ProtoKOLs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
+3.49%
+31.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ProtoKOLs – Turning Data Into Decisions ProtoKOLs is an AI-powered platform that transforms complex data into clear, actionable insights. For businesses, AI analyzes KOL performance to optimize marketing strategies. It helps make data-driven decisions on influencer partnerships and campaigns. AI insights identify the best KOLs for target audiences. For individual users, AI tracks KOL activities and market influence. Real-time data supports smarter investment decisions. For traders, AI-powered sentiment analysis and KOL tracking help predict market trends. It enables AI-enhanced investment decisions based on KOL performance and market movements. ProtoKOLs is a fully AI-powered platform combining B2B and B2C functionalities. It delivers actionable insights, driving smarter decisions and promoting transparency in Web3
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