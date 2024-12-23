سعر Protocol Monsters (PMON)
سعر Protocol Monsters (PMON) المباشر لليوم هو USD 0.1246. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 729.57K. يتم تحديث سعر PMON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Protocol Monsters الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.53
- تغيير سعر Protocol Monsters خلال اليوم هو +1.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.85M
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خلال اليوم، كان سعر Protocol Monsters مقابل USD هو $ +0.00138856 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Protocol Monsters مقابل USD هو $ -0.0175537601 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Protocol Monsters مقابل USD هو $ +0.0122381621 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Protocol Monsters مقابل USD هو $ +0.00722967354019416 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00138856
|+1.13%
|30 يوم
|$ -0.0175537601
|-14.08%
|60 يوم
|$ +0.0122381621
|+9.82%
|90 يوم
|$ +0.00722967354019416
|+6.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Protocol Monsters: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
+1.13%
-19.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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