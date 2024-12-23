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سعر Protocol Monsters (PMON) المباشر لليوم هو USD 0.1246 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 729.57K . يتم تحديث سعر PMON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Protocol Monsters الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.53 - تغيير سعر Protocol Monsters خلال اليوم هو +1.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.85M

أداء سعر Protocol Monsters (PMON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Protocol Monsters مقابل USD هو $ +0.00138856 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Protocol Monsters مقابل USD هو $ -0.0175537601 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Protocol Monsters مقابل USD هو $ +0.0122381621 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Protocol Monsters مقابل USD هو $ +0.00722967354019416 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00138856 +1.13% 30 يوم $ -0.0175537601 -14.08% 60 يوم $ +0.0122381621 +9.82% 90 يوم $ +0.00722967354019416 +6.16%

تحليل سعر Protocol Monsters (PMON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Protocol Monsters: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.119117$ 0.119117 $ 0.119117 24 ساعة مرتفع $ 0.127137$ 0.127137 $ 0.127137 عالية طوال الوقت $ 62.1$ 62.1 $ 62.1 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) +1.13% تغير السعر (7 أيام) -19.62%

معلومات سوق Protocol Monsters (PMON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: